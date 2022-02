Apeldoornse VVD in gesprek met inwoners Loenen

LOENEN – “Wat speelt er in uw dorp?” Dat was de grote vraag tijdens de dorpentour van de Apeldoornse VVD zaterdag 12 februari. Alle dorpskernen van de gemeente Apeldoorn, twaalf in totaal, werden aangedaan. Er ontstonden mooie gesprekken met inwoners. Ook in Loenen werden de uitdagingen, waar het dorp voor staat, besproken. Zo werd er onder andere gesproken over de zonnevelden en de vergrijzing waar Loenen mee te maken krijgt. Op de foto de Apeldoornse VVD’ers in Loenen, met als tweede van links lijsttrekker Jeroen Joon.