Adviesbureau adviseert 60 km/uur langs kanaal

GEM. BRUMMEN – De huidige functie, vorm en gebruik van het traject langs het Apeldoornskanaal zijn niet goed op elkaar afgestemd. Dat concludeert adviesbureau Antea naar aanleiding van een onderzoek naar de verkeersveiligheid. Het bureau adviseert de weg anders in te richten en de maximum snelheid terug te brengen naar 60 kilometer per uur. Wel zijn er nog vervolgonderzoeken noodzakelijk voor daartoe kan worden over gegaan, laat de gemeente Brummen weten.

Het onafhankelijke onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeenten Apeldoorn en Brummen. Het richt zich voornamelijk op het traject vanaf Dieren/Eerbeek tot Apeldoorn. Het onderzoek is uitgevoerd nadat vorig jaar maart de Brummense gemeenteraad hier via een motie om heeft gevraagd. Ook in Apeldoorn is een soortgelijke motie aangenomen. Onder andere de betrokken dorps- en wijkraden langs de Kanaalroute zijn door het adviesbureau betrokken bij het onderzoek.

Beide gemeenten zijn blij dat het onderzoek nu gereed is en voor iedereen beschikbaar. Maar ook constateren het College van B&W van Brummen én Apeldoorn dat er veel ontwikkelingen in het gebied Eerbeek/Loenen spelen die van invloed zijn op de hoeveelheid verkeer op de kanaalroute en de N786. Zoals de plannen voor een nieuw Logistiek Centrum Eerbeek en het Verkeerscirculatieplan voor Eerbeek. Ook is het belangrijk om nog extra onderzoek te doen naar eventuele milieueffecten (natuur, stikstof en geluid) van mogelijke maatregelen. De gemeenten verwachten dat dit in het derde kwartaal van het jaar is gedaan, waarna er een plan naar de gemeenteraad kan.

Om uiteindelijk te komen tot goede en verantwoorde besluitvorming, is het belangrijk om alle effecten van voorgestelde maatregelen integraal af te wegen. Reden voor de gemeentebesturen van Apeldoorn en Brummen, om het onderzoeksrapport ook aan te bieden aan de Provincie Gelderland en de stuurgroep van het Programma Eerbeek-Loenen 2030, waarin provincie, beide gemeenten en ook de industrie, nauw samenwerken aan een goed toekomst voor beide dorpen en directe omgeving.