Advies- en inkoopactie Winst uit je Woning

GEM. RHEDEN – Gemeente Rheden organiseert in samenwerking met Winst uit je Woning een advies- en inkoopactie voor woningeigenaren die hun huis willen verduurzamen. Huiseigenaren die twee of meer isolatiemaatregelen nemen, kunnen van de rijksoverheid subsidie krijgen op de kosten. Bij het plaatsen van een hybride warmtepomp is geen tweede maatregel nodig voor de subsidie.

Woensdag 2 maart houdt Winst uit je Woning om 19.30 uur een online informatieavond gehouden voor woningeigenaren in de gemeente Rheden. Dan wordt alles verteld over de advies- en inkoopactie, de slimste maatregelen en over subsidies en financieringen. Uiteraard is er ook ruimschoots gelegenheid om vragen te stellen. Aanmelden kan via www.watisjouwrheden.nl.

Huiseigenaren die mee kunnen doen ontvangen deze week een brief. Wie mee wil doen, kan zich tot 29 april gratis en vrijblijvend inschrijven via www.watisjouwrheden.nl. Daar is ook meer informatie te vinden.