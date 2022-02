Advertorial: De Achterhoek blijft goed, wordt beter

REGIO – De Achterhoek is een prachtregio om te wonen, te werken en te recreëren. Tegelijkertijd komt er veel op de Achterhoek af. Denk aan de vergrijzing van de bevolking, de stikstofcrisis en het effect daarvan op onze agrarische sector, het oplopende tekort aan werknemers, de uitdagingen rond de energietransitie en de krapte op de woningmarkt.

Deze vraagstukken kun een individuele gemeente niet oplossen. De lokale VVD-fracties hebben zich daarom verenigd op Achterhoek niveau. Want alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. De VVD Regio Achterhoek heeft een regionaal verkiezingsprogramma geschreven om samen te werken aan deze thema’s. Jolijn van der Pool, lijsttrekker in Doesburg, vertelt: “Onze en andere speerpunten willen we graag delen en bespreken met de inwoners in de Achterhoek. Daarom organiseren we de komende periode acht onlinebijeenkomsten. Een per gemeente in de Achterhoek. De planning van deze bijeenkomsten staan in een advertentie in deze krant als ook op de website van de VVD-fracties in de Achterhoek. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: secretariaat.vvd.achterhoek@kpnmail.nl.”

De VVD Regio Achterhoek zet maximaal in op haar netwerk in de Provincie Gelderland en Den Haag. Maandelijks gaan de lokale afdelingen om tafel met kersvers Tweede Kamerlid Erik Haverkort uit Eefde. Bij dit overleg is ook de Provincie Gelderland aanwezig. “Het is erg prettig dat we nu weer iemand hebben in Den Haag”, aldus lijsttrekker Bart Porskamp van Oost Gelre. “Erik is voor ons makkelijk bereikbaar en legt waar nodig contacten met andere Tweede Kamerleden van de VVD als wij vragen hebben.”

Foto: lijsttrekkers van de VVD-fracties in de Achterhoek. Op de foto ontbreekt Marcellino Kropman, lijsttrekker VVD Gemeente Berkelland.