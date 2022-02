Aanrijding tussen auto en fiets

VELP – Op de kruising Biljoen met de N785 Zutphensestraatweg in Velp heeft woensdagavond 23 februari rond 19.45 uur een ongeval plaatsgevonden tussen een personenauto en een fietsster. De bestuurster van de auto wilde vanaf Biljoen de Zutphensestraatweg oprijden, maar zag hierbij een vrouw op haar fiets over het hoofd. De fietsster is gecontroleerd door het ambulancepersoneel, maar zij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Zij is opgehaald. De fiets van de vrouw is door een agent thuisgebracht.

Foto: Sarina Scheper/Persbureau Heitink