DIEREN – Op de kruising Wilhelminaweg met de Zuider Parallelweg in Dieren heeft maandagavond 21 februari even na 19.20 uur een kopstaart-aanrijding plaatsgevonden. Bij het ongeval raakte niemand gewond, maar de schade was flink. Bij éen auto zijn de airbags uitgeklapt. Tenminste één van de twee voertuigen is afgevoerd door een bergingsbedrijf. Eén van de auto’s blokkeerde de kruising, waardoor er overlast ontstond voor het overige verkeer.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink