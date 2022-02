Aanleg fietstunnel Baankstraat gestart

ZUTPHEN – De aanleg van de fietstunnel op de Baankstraat bij de Hoven zijn maandag gestart. De Baankstraat is nu gesloten voor gemotoriseerd verkeer. Naar verwachting is de tunnel in november dit jaar klaar.

Op de Baankstraat bij De Hoven maakt de provincie Gelderland een fietstunnel, zodat fietsers en wandelaars tussen De Hoven en Brummen straks veilig de nieuwe rondweg N345 De Hoven kunnen kruisen. Het ontwerp van de fietstunnel is geïnspireerd op het bestaande agrarische landschap. In het ontwerp is rekening gehouden met de landelijke omgeving, sociale veiligheid en verkeersveiligheid.

Omleidingen

Tijdens de bouw van de fietstunnel is de Baankstraat, tussen de Windheuvelstraat en de nieuwe ontsluitingsweg bij woonwijk De Teuge 1, afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Verkeer vanuit woonwijk de Teuge 1 kan via de Teuge 2 de Kanonsdijk en de Wapsumsestraat (N345) bereiken. De paaltjes op het wandel-/ fietspad die de wijken onderling van elkaar scheiden, worden tijdelijk weggehaald. Zo is de wijk goed ontsloten en bereikbaar voor bestemmingsverkeer en hulpdiensten.

Ook is de Zutphensestraat, vanaf de Windheuvelstraat tot aan woonwijk De Teuge 2, afgesloten voor doorgaand verkeer. De weg blijft wel bereikbaar voor bezoekers van het pannenkoekenrestaurant De Reuvershoeve en aanwonenden.

Tijdens de werkzaamheden aan de fietstunnel blijft de Baankstraat open voor fietsers en voetgangers. Ter hoogte van de toekomstige fietstunnel worden fietsers en voetgangers omgeleid via een tijdelijk (fiets)pad. Deze omleiding geldt totdat de fietstunnel klaar is.

Aanleg ontsluitingsweg

De nieuwe ontsluitingsweg tussen de Baankstraat en de Wapsumsestraat is al klaar, maar mag tijdens de werkzaamheden aan de rondweg uitsluitend door bouwverkeer worden gebruikt. Vanuit oogpunt van verkeersveiligheid worden bouw- en bestemmingsverkeer van elkaar gescheiden. Zodra de rondweg in december open is voor verkeer, wordt de ontsluitingsweg ook permanent opengesteld voor al het verkeer. Op dat moment plaatst de provincie ook weer de paaltjes in De Teuge terug en wordt dit weer een pad voor voetgangers en fietsers.

www.gelderland.nl/N345-dehoven