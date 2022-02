Aandacht voor historie Apeldoorn

REGIO – Het Erfgoedfonds heeft er per 1 januari twee regelingen bij gekregen. De gemeente Apeldoorn wil met deze regelingen initiatieven stimuleren die de zichtbaarheid en beleving van de Apeldoornse geschiedenis vergroten.

De Regeling Cultuurlandschap is gericht op versterking van de beleving en het herstel van het waardevolle historische cultuurlandschap in de gemeente Apeldoorn. Denk hierbij aan onderhoud van grafheuvels, houtwallen, sprengen, buitenplaatsen en bosschages. Maar ook voor het organiseren van activiteiten om de beleving van het cultuurlandschap te versterken, kan subsidie worden aangevraagd.

De Regeling Erfgoedverbeeldingen stimuleert het maken van historische verwijzingen in de openbare ruimte. Dit kan door het plaatsen van een informatiebord, maar ook door het realiseren van een grotere erfgoedverbeelding, zoals een herinneringsmonument of een informatiebankje. Zo worden de verhalen van Apeldoorn fysiek zichtbaar gemaakt en ‘vertelt’. Voor inwoners of verenigingen die hier plannen voor hebben, kan deze regeling helpen met een bijdrage.

www.apeldoorn.nl/erfgoedfonds