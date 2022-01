Worst met spijkers wordt hond Bas bijna fataal

DIEREN – De schrik zit er goed in bij Angelique uit Dieren. Zij liep zaterdagochtend 15 januari een rondje langs plantsoen Harderwijkerweg/ Bruinwold Riedelstraat met haar hond Bas, een vierjarige vizsla. “Ik liep op de stoep en ineens schoot hij de bosjes in om iets te eten. Ik kon het niet meer uit zijn bek krijgen. Een paar meter verderop gebeurde bijna hetzelfde, maar toen zag ik dat wat hij wilde opeten een stuk worst met spijkers erin was.”

Erg geschrokken ging Angelique met haar hond naar huis om vervolgens meteen de dierenarts te bellen. “De hond laten braken was te gevaarlijk in verband met de spijkers, dus we moesten gelijk langsgekomen. In de kliniek in Arnhem werden foto’s gemaakt en kreeg Angelique slecht nieuws. “Er zaten drie spijkers in zijn buik, die er zo snel mogelijk uit moesten.”

Hond Bas onderging een zware operatie en moest ter observatie een nacht in de kliniek blijven. Angelique deed aangifte bij de politie en ging terug naar het plantsoen waar zij nog meer worstjes met spijkers vond. “Ik ben langs omwonenden gegaan om ze te waarschuwen.” Na een nacht observatie mocht zij Bas weer ophalen uit de dierenartskliniek. Ondertussen is de hond gelukkig aan de betere hand.

De politie roept getuigen en mensen in de omgeving die camerabeelden hebben zich te melden. Hoewel Angelique opgelucht en blij is dat haar hond het heeft overleefd, blijft zij na het nare incident wel zitten met een dierenartsrekening van 2400 euro. Danjella uit Dieren, een bekende van de hondeneigenaar, trekt zich het leed erg aan en is een crowdfundingsactie gestart. Ze hoopt dat ze Angelique een beetje kan helpen bij het betalen van de rekening. “Alle kleine beetje helpen.” De actie is de ondersteunen via www.gofundme.com/f/operatie-kosten-van-hond-bas.

