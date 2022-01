Workshops rondom thema dementie

BRUMMEN – Het Geheugensteunpunt Brummen biedt mantelzorgers de mogelijkheid om deel te nemen aan workshops gericht op mantelzorgers van iemand met dementie. De workshops bestaan uit een serie van in totaal vijf bijeenkomsten.Deelnemers gaan aan de slag met thema’s als omdenken, dementie in beeld, bordje vol, openhartig en omgaan met veranderend gedrag.

De vijf workshops worden gehouden bij de Bibliotheek te Eerbeek, van 10.00 tot 12.00 uur. De eerste bijeenkomst is op vrijdag 2 februari. De deelnemers komen een keer per maand bij elkaar. De kosten bedragen 12,50 euro voor deelname aan de vijf workshops.

Aanmelden kan bij Wendie Derks, coördinator Geheugensteunpunt, via tel. 06-28457299 of per e-mail: brummen@hetgeheugensteunpunt.nl.