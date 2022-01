Woningcorporatie Vivare Huurdersvereniging Rheden en gemeente Rheden maken prestatieafspraken

RHEDEN – Vivare, Huurdersvereniging Rheden en de gemeenten Rheden hebben afspraken gemaakt voor 2022 over wonen in de gemeente Rheden. Alle drie partijen hebben een handtekening gezet onder de vijf hoofddoelen: betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid/kwaliteit, leefbaarheid en zorg.

Vivare is met bijna 5.800 sociale huurwoningen veruit de grootste woningcorporatie in de gemeente Rheden en daarmee ook de belangrijkste partner van de gemeente voor het uitvoeren van de woonvisie 2020-2026 voor de sociale woningen. Maar Vivare heeft ook een belangrijke rol op het gebied van verduurzaming, het bestrijden van armoede en vroegsignalering.

Elk jaar maken de gemeente Rheden, woningcorporatie Vivare en Huurdersvereniging Rheden (HVR) afspraken over wat ze het komend jaar willen bereiken. De partijen zorgen er samen voor dat mensen die aangewezen zijn op een sociale huurwoning prettig en betaalbaar kunnen wonen. Natuurlijk zijn er uitdagingen, want de partijen willen zo min mogelijk huurverhoging, maar ook dat de woningen duurzaam en levensloopbestendig worden.

Betaalbaar, beschikbaar en duurzaam

Voor de betaalbaarheid van woningen zetten de partijen volgend jaar in op het terugdringen van (energie)armoede. Door de stijgende energiekosten ontstaat er meer kans op armoede. Het aanbieden van zonnepanelen kan hiervoor één van de oplossingen zijn maar ook meer inzet op vroegsignalering. Wat betreft beschikbaarheid wordt gekeken hoe er meer verschillende woningen kunnen komen. Voor duurzaamheid/kwaliteit is het isoleren van woningen erg belangrijk. Vivare bekijkt per jaar welke woningen hiervoor in aanmerking komen. Daarnaast start in Dieren West het wijkuitvoeringsprogramma, dat voortkomt uit de transitievisie warmte.

Leefbaar en zorg

Op het gebied van leefbaarheid wordt verder gegaan met de wijkaanpak in Dieren Stenfert. Om hier stappen in te zetten, komen er actieplannen op verschillende onderwerpen zoals een goede toekomst voor de kinderen, Iedereen doet mee en fijn en veilig wonen.

Een nieuw afzonderlijk thema bij de prestatieafspraken is dit jaar Zorg. Zorg stond al wel in de prestatieafspraken over 2021, maar dan verwerkt in verschillende onderwerpen. In 2022 komt er een nieuwe visie op wonen, welzijn en zorg. Doorstroming van inwoners naar huizen die beter bij hun situatie passen, is ook een belangrijk punt. Daarvoor is er voor 2022 een verhuiscoach aangesteld bij de gemeente. Hij/zij kan inwoners helpen die er tegenop zien te verhuizen of niet weten hoe dit aan te pakken. Zo kan de doorstroming beter op gang komen.