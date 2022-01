Winnende gedicht op de Martinikerk

DOESBURG – Zondag 30 januari werd in de Martinikerk in Doesburg het winnende gedicht bekend gemaakt van de gedichtenwedstrijd, die de Protestantse gemeente Angerlo-Doesburg had uitgeschreven in het kader van de week van de Poëzie. Voor de tiende keer had de jury het niet makkelijk. Vele gedichten zijn ingestuurd en zoals Tineke Beishuizen zei: ”Eigenlijk zijn er allemaal winnaars, want een gedicht is zeer persoonlijk en het insturen van een gedicht is voor de maker eigenlijk een kindje die je afstaat.” De jury riep uiteindelijk Jaap Dijkhuizen tot winnaar uit, met zijn gedicht Kringloop. Het gedicht hangt nu op een muur van de Martinikerk en werd onthuld door burgemeester Loes van der Meijs samen met Jaap Dijkhuizen. Na afloop was er nog gelegenheid de prijswinnaars te feliciteren en een drankje te drinken in de Martinikerk.

Foto: Hanny ten Dolle