Willem Nijhof met pensioen

KLARENBEEK – Willem Nijhof heeft onlangs voor het laatst zijn laatste fietstochtje gemaakt naar Dijkhof Bouw in Klarenbeek. Na 11 jaar hier in dienst te zijn geweest, gaat Willem genieten van zijn welverdiend pensioen en zal hij meer tijd hebben voor andere mooie fietsroutes.

Willem is begonnen als timmerman op de bouw. Zo heeft hij onder andere samen met Gerrit Drost gewerkt aan Groot Modderkolk in Loenen. Vervolgens is Willem naar de werkplaats gegaan. Eerst nog in de oude werkplaats en na de grote verbouwing in de timmerfabriek van Dijkhof Kozijnen.

Dijkhof Bouw wil Willem bedanken voor zijn vakkundige en enthousiaste inzet bij Dijkhof Bouw en Dijkhof Kozijnen en wensen hem samen met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen nog vele fijne gezonde jaren toe.