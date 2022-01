Wielrenner ten val

EERBEEK – Op woensdag 26 januari om 10.00 uur kwam op het fietspad langs de Harderwijkerweg bij Eerbeek een wielrenner ten val. Het zadel van de fiets bleek bij een snelheid van 35 kilometer per uur te zijn afgebroken. De wielrenner is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.