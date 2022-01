Wethouder Peter Bollen verlaat gemeente Doesburg

DOESBURG – Wethouder Peter Bollen (PvdA/GroenLinks) stopt met zijn werk voor de gemeente Doesburg. Hij was bijna 9 jaar wethouder. Per 1 februari start Bollen als Regionaal adviseur Jeugdzorg voor bovenregionale en landelijke ontwikkelingen.

Peter Bollen was sinds 2015 actief in de Doesburgse politiek. Hij was jarenlang raadslid voor de PvdA en voor die partij ook drie maal lijstrekker. Sinds 2013 was Bollen wethouder. “Ik kijk terug op een geweldige tijd als wethouder, waarbij ik me volledig heb ingezet voor onderwerpen als de decentralisatie in het sociaal domein met de transitie participatiewet, WMO en jeugdzorg. Vervolgens heb ik me ook gericht op de energietransitie die ik in portefeuille had, tezamen met onderwijs, doelgroepenvervoer, burgerparticipatie, welzijn, natuurbeheer, water en riolering.” Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen nam Bollen het initiatief om samen te gaan met de GroenLinks.

Bollen geeft aan dat zijn hart voor een groot deel bij de jeugdzorg ligt, waar hij nu in verder gaat. “Ik ben heel blij dat ik me hier de komende tijd als regionaal adviseur voor kan hardmaken. Ik hoop vanuit mijn nieuwe positie de wachtlijsten in de beschermde jeugdzorg terug te kunnen dringen.” De wethouder zegt dat hij zijn termijn als wethouder graag had afgemaakt tot aan de verkiezingen, op 16 maart aanstaande. “Maar deze baan kwam nu langs en moest met spoed worden opgepakt. De wachtlijsten in de beschermde jeugdzorg zijn te lang en daar moet snel wat aan worden gedaan.”

Bestuur en fractie van PvdA/GroenLinks Doesburg vinden het weliswaar jammer dat Bollen vertrekt, maar hebben alle begrip voor zijn overstap. Fractievoorzitter Mark Mol: “Peter heeft zich de afgelopen jaren met hard en ziel ingezet voor de Doesburgse politiek en de Jeugdzorg in het bijzonder. Wij zijn hem daar als partij uiteraard dankbaar voor. Het is mooi dat hij dit belangrijke werk nu in de regio kan gaan voortzetten.”