Werk vinden met BaanBreker

DOESBURG – Stichting Het is Netwerken biedt twintig werkzoekenden van 40 jaar en ouder de mogelijkheid kosteloos mee te doen aan het programma BaanBreker. BaanBreker helpt in de zoektocht naar betaald werk. Of dat nou een gedwongen of vrijwillige zoektocht is, een nieuwe baan in loondienst of werk als zzp’er. In het programma worden nieuwe manieren van aanpak onderzocht. Deelnemers werken stap voor stap, gaan pionieren, experimenteren en ontwikkelen lef en moe om ingesleten en niet-effectieve patronen te doorbreken. Het programma duurt zeven weken, waarin intensief wordt gewerkt. Zowel in één grote groep met alle deelnemers als in kleinere groepjes en één-op-één. Deelname voor alle workshops, trainingen, verdiepingsstof, begeleiding & coaching gedurende dit zeven weken durende programma is dus voor de eerste twintig deelnemers kosteloos. BaanBreker is een initiatief van Stichting Het is Netwerken, in eerste instantie uitgerold in Haarlem en omgeving en nu ook beschikbaar voor deelnemers in Doesburg en omgeving. Op donderdag 3 februari is er een gratis online ‘Proeverij’ waarin het programma wordt uitgelegd. Deze vrijblijvende digitale bijeenkomst is van 10.00 tot 12.00 uur. Aanmelden kan via www.hetisnetwerken.nu/baanbreker.