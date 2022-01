Waardering voor mantelzorger Wil Bruns

RHEDEN – Wethouder Gea Hofstede heeft woensdag 22 december een bos bloemen en een cadeaubon voor mantelzorgers overhandigd aan Wil Bruns in het dorp Rheden. Met de cadeaubon ter waarde van 10 euro kan zij een bloemetje of een ander geschenk voor zichzelf kopen. In totaal krijgen 350 mantelzorgers in de gemeenten Rheden en Rozendaal de komende dagen een cadeaubon.

Gea Hofstede nam ook de honneurs waar voor collega-wethouder Anton Logemann van de gemeente Rozendaal, die vanwege de coronaregels verstek moest laten gaan. Wethouder Hofstede had zelf ook een bloemetje meegenomen om haar waardering voor het mantelzorgwerk van haar dorpsgenoot uit te drukken. De wethouder onderstreepte dat het werk van mantelzorger zwaar is. “Daarom dit kleine gebaar.”

Mevrouw Bruns zorgt al bijna 10 jaar voor haar man, die vasculaire dementie heeft. Zij is blij dat hij nu twee keer per week naar de dagopvang gaat. Ze kan dan op adem komen en even dingen voor zichzelf doen. Iedereen ervaart mantelzorgen anders, zegt Wil Bruns. Er is natuurlijk ook geen recept voor, merkt zij op. Gelukkig zijn haar kinderen altijd bereid om klusjes in huis te doen. Ze wonen echter beiden niet in de buurt, in Eindhoven en Zoetermeer.

Voordat haar man ziek werd, was mevrouw Bruns mantelzorger voor haar moeder, die maar liefst 105 jaar is geworden. Wil Bruns vindt het belangrijk om mensen om zich heen te hebben waar zij haar verhaal kwijt kan. Vroeger deed zij veel vrijwilligerswerk, maar dat heeft zij helaas moeten opgeven toen haar man meer zorg nodig had. Ze vindt het belangrijk dat alle mantelzorgers aandacht en waardering krijgen voor hun werk.