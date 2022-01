Waardebon voor energiebesparende producten

GEM. RHEDEN – Woningeigenaren in de gemeente Rheden krijgen deze maand een waardebon van 70 euro. Deze kan worden besteed aan producten die helpen bij energiebesparing in de woning.

De waardebon kan gebruikt worden voor de aanschaf van bijvoorbeeld radiatorfolie, tochtstrips, ledlampen of advies voor het verduurzamen van de woning. Ook is een energiebespaarbox beschikbaar, waarin producten zitten die altijd van pas komen.

In november van het afgelopen jaar ontvingen ruim 9.000 huurders in de gemeente deze bon al. Zo’n 3.500 mensen hebben de bon al verzilverd. Zowel woningeigenaren als huurders kunnen de waardebon nog gebruiken tot en met juli van dit jaar. De gemeente adviseert mensen niet te lang te wachten, want als het vaste budget op is, is de waardebon niet meer geldig.

Wethouder Dorus Klomberg van Duurzaamheid roept inwoners de bon vooral te verzilveren: “Door zoveel mogelijk gebruik te maken van deze waardebon dragen veel mensen bij aan energiebesparing. Want ook kleine aanpassingen in huis dragen bij aan de grote doelen om te verduurzamen en minder CO2 uit te stoten.” Wethouder Gea Hofstede van Wonen vult daarop aan: “Kleine energiebesparende maatregelen in huis dragen bovendien bij aan uw wooncomfort in huis en het verlagen van uw energierekening. Met de stijgende energieprijzen is dit van het grootste belang en ook nog eens goed voor het klimaat. Maak dus vooral gebruik van de waardebon!”

De waardebon kan worden ingewisseld via www.watisjouwrheden.nl/waardebon. Via de webshop kunnen energiebesparende producten rechtstreeks met de waardebon worden betaald. De producten worden dan thuis gestuurd. Een aankoop doen bij een lokale bouwmarkt kan ook. Het aankoopbedrag is dan terug te vragen via www.watisjouwrheden.nl/waardebon.