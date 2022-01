VVD vraagt premier om begrip voor middenstanders

DOESBURG – VVD Doesburg heeft een open brief geschreven aan minister-president Mark Rutte om aandacht te vragen voor de Doesburgse middenstanders. “De opstapeling van economische, financiële en emotionele effecten is voor veel ondernemers intussen zo hoog opgelopen dat wij niet weten wat de gevolgen zullen zijn. Wij maken ons hier ernstig zorgen over.”

De Doesburgse afdeling van Ruttes partij meldt de premier dat de ondernemers door de huidige lockdown hard worden geraakt en dat het begrip voor de maatregelen afneemt. Vooral omdat consumenten hun heil elders zoeken. “Doesburgse ondernemers zien met lede ogen aan dat de lokale aankopen afnemen en er uitstapjes naar het dichtbij gelegen Duitsland worden gedaan om te winkelen en uit eten te gaan. De groothandels zijn open en daar worden ook niet-essentiële producten verkocht”, schrijft de Doesburgse VVD. Ook zegt de partij dat het ondernemers pijn doet dat er een beeld wordt geschapen dat ze ruimhartig gecompenseerd worden. “Wat niet zo is en in veel gevallen niet eens van toepassing is. Er resteren enorme kosten voor onze Doesburgse ondernemers.”

De VVD vraagt Mark Rutte om een duurzaam perspectief voor de langere termijn, waarbij inwoners en middenstanders verder kunnen. “Namens de VVD Doesburg roepen wij u dringend op om tot maatregelen te komen waarbij de niet-essentiële branche weer open kan, en verzoeken wij u met spoed een duurzaam perspectief te bieden voor de rest van onze samenleving.”