Vrouw poept uit protest voor De Waag

DOESBURG – Een poepende vrouw heeft voor veel ophef gezorgd in Doesburg. De vrouw uit Wijk Bij Duurstede was zondagmiddag 9 januari zo boos dat zij geen gebruik van het toilet mocht maken bij De Waag, dat zij voor de zaak besloot haar behoefte te doen. “Toiletgebruik in de horeca is niet toegestaan. Helaas accepteerde deze mevrouw dat niet en liet ons met haar shit zitten”, zette de horecagelegenheid op internet. De vrouw werd vastgelegd op bewakingscamera’s en de beelden werden veelvuldig gedeeld en kwamen in de landelijke media. Op Facebook leidde de post voor wisselende reacties. Sommige reageerders vinden dat de Waag de vrouw met hoge nood had moeten helpen, maar hier kan het Stadsbierhuys zich niet in vinden. “Deze mevrouw had geen darmproblemen en behandelde onze medewerkers als stront. Wanneer er geen respect is voor onze medewerkers, en er ook nog niet eens een consumptie gebruikt wordt sluiten bij ons de deuren. Het is altijd makkelijk een oordeel te vellen. Maar diegene die ons kent weet dat er met ons altijd een weg te bewandelen valt”, meldt De Waag op Facebook.