Vrouw opgelicht door ‘bankmedewerker’

BRUMMEN – Een bewoner van de Bongerd in Brummen is donderdag 30 september het slachtoffer geworden van ‘spoofing’. Een oplichters belde het slachtoffer en deed zich voor als medewerker van de bank. Er zouden problemen zijn met haar bankpas en er was al iemand van PostNL onderweg om de pas op te halen. En inderdaad, op dat moment stond een man met een PostNL-jasje voor de deur die de pas aannam. Ook werd haar pincode ontfutseld. Direct daarna is op verschillende locaties met de pas betaald.