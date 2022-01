Vrijwilligers gezocht voor voorlezen

VELP – Bibliotheek Velp zoekt vrijwilligers voor het wekelijkse voorleesuurtje, dat van start gaat zodra de coronamaatregelen het toelaten. De vrijwilligers lezen bij toerbeurt voor. Dit komt neer op 2 uur per maand, of vaker als iemand dat wil. De Bibliotheek hecht belang aan voorlezen, het is leuk en belangrijk voor de taalontwikkeling van jonge kinderen. Daarom verzorgt de Bibliotheek Veluwezoom organiseert daarom op verschillende locaties voorleesactiviteiten voor kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouders/verzorgers. De inzet van enthousiaste vrijwilligers is daarbij onontbeerlijk. Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij Marga Jägers van Bibliotheek Velp, tel. 026 – 3619003 of www.bibliotheekveluwezoom.nl/vacatures.