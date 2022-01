Vrijwilligers gezocht voor Digisterker

GEM. RHEDEN / ROZENDAAL – De Bibliotheek Veluwezoom is op zoek naa vrijwilligers die willen helpen bij de cursus Digisterker. Deze is bedoeld voor mensen die vaardiger willen worden met overheidswebsites. Dit jaar staan er weer verschillende cursussen gepland. Deze gaan door in coronatijd, omdat ze juist nu belangrijk zijn. Een cursus bestaat uit vier bijeenkomsten en wordt gegeven op verschillende locaties in onder andere de gemeenten Rheden en Rozendaal. Vrijwilligers helpen, samen met een bibliotheekmedewerker, de cursisten bij het aanvragen en gebruiken van een DigiD, informatie te zoeken op overheids- en zorgwebsites en bij het aanvragen van toeslagen. Het gaat om ongeveer 12 uur per maand. Wie meer informatie wil, kan contact opnemen met Alberdine Tesink, lees/mediacoach volwassenen, tel. 06-10139493, of Marleen Hulst, specialist educatie volwassenen, tel. 06-16947313.

www.bibliotheekveluwezoom.nl/vacatures