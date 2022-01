Voetbalclubs strijden om behoud energievergoeding

GEM. BRUMMEN – De Brummense voetbalclubs zijn boos. Als de gemeenteraad akkoord gaat met een voorstel van het college om de hoge energiekosten niet langer te vergoeden, gaan zij er financieel flink op achteruit.

Sportverenigingen huren hun accommodatie van de gemeente Brummen. De huurtarieven van de binnensportverenigingen zijn inclusief energielasten. De buitensportverenigingen moeten zelf de energiekosten betalen. In 2007 is om die reden besloten om te gaan werken met een energievergoeding voor deze verenigingen.

Onderzoeksbureau Drijver en Partners heeft de Brummense situatie geëvalueerd en adviseert de gemeente deze vergoeding per 1 januari 2023 af te bouwen. “Er zijn bij ons geen gemeenten bekend waarbij buitensportverenigingen worden gecompenseerd voor hun energieverbruik. Het is gebruikelijk dat in de buitensport de vereniging de energie zelf betaalt”, meldt het bureau. Volgens Drijver en Partners kan een voetbalvereniging de inkomsten makkelijk aanvullen via contributie, horeca-opbrengst en sponsoring. Hierbij wordt wel een kanttekening gemaakt wat betreft vv SHE in Hall, dat bijna geen kantine-inkomsten heeft vanwege afspraken met zaal Bello. “Op basis van ervaringscijfers is onze inschatting dat SHE daardoor een baten mist van tussen de 10.000 en 20.000 euro per jaar.”

De Brummense voetbalclubs laten weten dat het missen van de energievergoeding een flink gat slaat in hun begroting. Daarbij wordt voorbij gegaan aan aan andere zaken die bijdragen aan een contributieverhoging, zoals de stijging van de energiekosten, de kosten van verduurzaming en de forse stijging van de afvalkosten.

In een gezamenlijke brief roepen SHE, Sportclub Brummen en Eerbeekse Boys de raadsfracties op zich ‘af te keren’ van dit collegevoorstel. Het was de bedoeling dat de gemeenteraad van Brummen hierover in de vergadering van 20 januari een besluit zou nemen. De bespreking van de nieuwe Tarievennota Sport, waar de vergoeding van energiekosten deel van uitmaakt, is echter uitgesteld naar een moment waarop andere onderwerpen worden besproken die betrekking hebben op sport.