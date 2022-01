Veilige oversteek Oranjesingel wordt opgepakt bij groot onderhoud

DOESBURG – Tijdens de vergadering van de commissie VROM heeft D66 Doesburg een petitie met 255 handtekeningen voor een zebrapad in de Oranjesingel overhandigd aan wethouder Birgit van Veldhuizen. Het onderwerp werd ter sprake gebracht door fractie-assistent en kandidaat-raadslid Büsra Öczeran, die ook de handtekeningen verzamelde.

Inwoners van Doesburg die op de Oranjesingel willen oversteken, voelen zich niet altijd veilig vanwege de vele en soms te hard rijdende auto’s in de straat. In het gebied rondom de Oranjesingel is het vaak druk door activiteiten op het sportpark Doesburg, de snackbar, de speeltuin en de moskee. Vooral ter hoogte van de moskee zien bewoners graag dat er iets wordt gedaan tegen het vele verkeer, meldt Öczeran. Ze ging in gesprek met omwonenden en ontdekte dat mensen graag een zebrapad zouden zien ter hoogte van de moskee. “De twee waarschuwingsborden hebben volgens de omwonenden weinig tot geen nut.” De petitie werd ondertekend door 255 mensen.

Wethouder Birgit van Veldhuizen erkende dat er, ondanks na vragen die hierover in 2018 al eens zijn gesteld, geprobeerd is het gevoel van onveiligheid weg te nemen, maar dat dit kennelijk niet is gelukt. Er zijn destijds borden geplaatst en het is aangetoond dat er niet echt te hard wordt gereden. “Er liggen al heel veel drempels en je moet van goede huizen komen wil je te hard rijden over de Oranjesingel.”

De wethouder liet weten er zeker alles aan te willen doen om dat gevoel van veiligheid te verbeteren, maar wil niet zomaar klakkeloos een zebrapad aanleggen. “Een zebrapad suggereert een gevoel van veiligheid. Iedereen houdt hier wel rekening met mij. Terwijl een 30-kilometerzone juist zo veilig zou moeten zijn, dat een voetganger in principe overal kan oversteken, dat hij even links en rechts heeft gekeken.”

Begin april gaat het college aan de slag met het rehabiliteitsplan voor de wegen, waar de Oranjesingel deel van uitmaakt. Van Veldhuizen wil dan absoluut met de omwonenden en de moskee in gesprek om te kijken hoe de situatie hier kan worden verbeterd, al dan niet met een zebrapad. Hierbij wil ze dan ook de situatie bij Sportpark Doesburg meenemen.

Van Veldhuizen liet tot slot nog even weten dat de moskee op piekmomenten, waarop veel mensen de oversteek over de Oranjesingel maken, gebruik zou kunnen maken van verkeersregelaars, die door de gemeente worden gefaciliteerd.