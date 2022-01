Tweede editie Brummen Inside

BRUMMEN – Sportclub Brummen heeft ook dit jaar weer een online nieuwjaarsreceptie gehouden. De tweede editie van Brummen Inside was op zaterdag 15 januari te zien via het YouTube-kanaal van de Brummense sportvereniging.

In de studio werd er door presentator Arjan Eikelboom en voorzitter Paul Busser samen met diverse gasten teruggeblikt op het afgelopen jaar, vooruit gekeken naar het nieuwe jaar en werden de twee jubilarissen thuis bezocht en gehuldigd. Ook werd de winnaar van de Harry Hasselbach trofee bekend gemaakt. In een prachtig decor werd samen met de gasten uitgebreid aandacht besteed aan onder andere de jeugd, de activiteitencommissie, de kantine en het 110-jarig jubileum in 2022. Erg leuk was het item waarin Luuk Borgonjen tijdens een potje FIFA in gesprek ging met jeugdleden. Daaruit kwamen vragen voort die in de studio werden beantwoord door de aanwezige hoofdtrainer Djordi van der Hoop. Tijdens het programma werd er ook weer overgeschakeld naar reporter Eikie. Hij heeft de twee jubilarissen thuis bezocht om ze te huldigen met een oorkonde en een bosje bloemen.

Aan het einde van het programma was Mark Donatz te gast voor de uitreiking van de Harry Hasselbach trofee. “2021 Was een bijzonder jaar, waarin ontzettend veel gebeurd is door veel verschillende vrijwilligers. We kunnen rustig stellen dat alle vrijwilligers samen Sportclub Brummen door dit lastige jaar heen geholpen hebben. Om die reden hebben ‘de vrijwilligers’ van Sportclub Brummen dit jaar de Harry Hasselbach trofee gewonnen”, aldus Mark Donatz.

Tevreden en met trots wordt er teruggekeken op deze tweede editie van Brummen Inside. Het programma is nog steeds te bekijken op het YouTube kanaal van Sportclub Brummen.