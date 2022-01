Trouwe leden van MDVS

DOESBURG – Normaliter zouden de jubilarissen van muziekvereniging MDVS Doesburg worden gehuldigd tijdens de nieuwjaarsreceptie. Omdat dit niet kon, sprongen Felix Hermanns en Eric Pasman in de auto om de trouwe leden thuis te verrassen en hen daar te huldigen. Dit jaar waren er vijf jubilarissen die een speldje opgespeld kregen en een mooie bos bloemen in ontvangst konden nemen.

Zo is Edith Volman-Boegman (foto) al 45 jaar lid van de vereniging. Johan Veldhuis vierde zijn 40-jarig jubileum, Jan Derksen is al 35 jaar lid van MDVS, Renata Schouten 15 jaar en Jettie van Assendelft al 10 jaar.

Foto: Eric Pasman