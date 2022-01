Trees van Montfoort in kerk

ROZENDAAL – Ds. Trees van Montfoort spreekt op zondag 9 januari, op uitnodiging van ds. Frans Ort in de kerk van Rozendaal over de rol van kerken in de huidige klimaatcrisis. Zij is de auteur van Groene Theologie, het theologieboek van het jaar 2019. In haar boek pleit ze ervoor dat de zorg voor het klimaat het hart van de kerk raakt. De dienst zonder publiek begint om 10.00 uur en kan digitaal bijgewoond worden via www.kerkdienstgemist.nl/rozendaal. Op 3 februari start een gespreksgroep rond het boek Groene Theologie. Wie daarvoor interesse heeft kan zich opgeven bij frans.ort@dekerkvanrozendaal.nl

