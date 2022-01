Training Samen Dementievriendelijk

GEM. RHEDEN – De gemeente Rheden biedt, in samenwerking met Netwerk Dementie Arnhem e.o. en Alzheimer Nederland, op donderdag 20 januari de training ‘Samen Dementievriendelijk’. Hierin komen vragen aan bod als ‘hoe herken je geheugenproblemen en dementie en hoe ga je daar mee om?’

Dementie is een verzamelnaam voor meer dan vijftig ziekten. De ziekte van Alzheimer is de bekendste. Bij dementie verwerken de hersenen informatie niet meer goed. Dit komt doordat de zenuwcellen en/of de verbinding tussen de zenuwcellen kapotgaan. Een op de vijf mensen krijgt dementie. Hoe ouder, hoe groter de kans op dementie.

Begin 2021 sloot de gemeente Rheden zich aan bij het Netwerk Dementie Arnhem e.o. Dit netwerk biedt praktische ondersteuning en zorg aan mensen met dementie en aan hun naasten. Het is een samenwerkingsverband van zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten. Het netwerk is actief in de gemeenten Arnhem, Overbetuwe, Rheden/Rozendaal, Lingewaard en Renkum.

Als de maatregelen het toelaten, is het mogelijk om op 20 januari de training te volgen op een locatie in de gemeente Rheden. Ook zullen er weer online trainingen worden ingepland. Aanmelden kan via de website van Netwerk Dementie Arnhem en omstreken: www.netwerkdementiearnhemeo.nl.