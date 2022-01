Tim Endeveld lijsttrekker GroenLinks Rheden

GEM. RHEDEN – Fractievoorzitter Tim Endeveld wordt lijsttrekker voor GroenLinks Rheden bij de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart. Tim Endeveld is tot lijsttrekker benoemd vanwege zijn herkenbaarheid in de gemeente. Tim staat volgens de groene partij bekend om zijn dossierkennis, zijn vurige debatstijl en zijn groene en vrijzinnige hart. “Deze verkiezingen staan wij opnieuw klaar met een sterk team om Rheden zo sociaal, groen en vrijzinnig mogelijk te maken,” aldus Tim. Nummer 2 op de lijst is Marc van Heijgen, nummer 3 vakbondsman Jan Verhoeven. De lijstduwer is Constans Pos. Na tientallen jaren in de gemeenteraad zwaait hij na deze raadsperiode af. Ook Linda Nieuwenhoven rond haar periode als raadslid af.

Natuur- en milieuwetenschapper in wording Bart Kamps staat op plaats 4. Henk Moes, een musicus met hart voor de cultuursector, staat op plaats 5. De top 7 wordt afgemaakt met strategisch adviseur Herriët Heersink en ervaren raadsvolger Semra de Boer.

GroenLinks geeft aan dat ze graag een meer diverse top 5 had gezien. Bestuursvoorzitter Marloes van de Kolk: “We zijn heel blij met de diversiteit aan deskundigheid in onze top 5! Toch hadden we het liefst ook meer diversiteit in bijvoorbeeld gender, afkomst of opleidingsniveau gezien. Maar we merken dat het voor alle diverse Rhedenaren nog steeds niet vanzelfsprekend is om zichzelf als raadslid te zien. Dat is iets om aan te werken.”

De volledige lijst van GroenLinks Rheden op 16 maart:

1 Tim Endeveld (Velp)

2 Marc van Heijgen (Velp)

3 Jan Verhoeven (Dieren)

4 Bart Kamps (Dieren)

5 Henk Moes (De Steeg)

6 Herriët Heersink (Rheden)

7 Semra de Boer (Velp)

8 Marloes van de Kolk (Dieren)

9 Suzanne Vrieze (Velp)

10 Thijs Bredius (Velp)

11 Herman Wehkamp (Ellecom)

12 Pauline Wenderich (Velp)

13 Peter van de Hazel (Ellecom)

14 Linda Nieuwenhoven (Rheden)

15 Constans Pos (Dieren)