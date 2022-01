Thomas Eskes lijsttrekker van GPR Burgerbelangen

RHEDEN – Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 is Thomas Eskes lijsttrekker van de Rhedense partij GPR Burgerbelangen. Afgelopen week hebben de leden van de partij de kandidatenlijst vastgesteld. De keuze voor Eskes als lijsttrekker was unaniem.

Thomas Eskes is vanaf zijn zeventiende politiek actief voor GPR Burgerbelangen. In de raadsperiode 2014-2018 was hij raadsvolger en sinds maart 2018 is hij lid van de Rhedense gemeenteraad. Vanaf 1 juli 2021 is hij tevens fractievoorzitter.

Thomas is met zijn 26 jaar de jongste lijsttrekker in Rheden. Hij is vader van twee jonge kinderen en werkt als financieel expert bij de gemeente Apeldoorn. Hij heeft welbewust voor een lokale partij gekozen. “Bij ons staat niet een of andere ideologie centraal, maar louter het lokale belang”, aldus Eskes.

Ook de kandidatenlijst hebben de leden unaniem vastgesteld. Belangstellenden kunnen kennismaken met de kandidaten op de website www.gprburgerbelangen.com.