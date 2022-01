Themadiensten in Doesburg

DOESBURG – De gezamenlijke kerken van Doesburg, Angerlo, Hummelo Drempt en Oldenkeppel houden dit seizoen een aantal themadiensten over de zeven werken van barmhartigheid met als thema: Zeven wegen een manier van leven. Op zondag 23 januari gaat de themadienst over ‘het bezoeken van de zieken’. Deze themadienst wordt gehouden in de Gasthuiskerk om 10.30 uur en in de Ooipoortkerk om 10.00 uur. De diensten zijn online volgen via doesburg.remonstranten.nl of via kerkdienstgemist.nl.