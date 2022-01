Theehuisjes van Den Eikenboom worden gerestaureerd

LOENEN – Medewerkers van het bouwbedrijf De Vries uit Hummelo zorgen na maanden van stilstand voor wat activiteit bij de omvangrijke restauratie van hotel restaurant Den Eikenboom in Loenen. Het oude gebouw staat al ruim een half jaar wat triest in steigers en doeken in afwachting van herstart van de restauratie. Deze werkzaamheden kunnen niet doorgaan, omdat een reeks vergunningen door de overheden niet worden afgegeven. De nieuwe aanbouw van de keuken vormt een lastig obstakel.

Toch is er op bescheiden schaal wat activiteit op het terrein van Den Eikenboom. Van oudsher hoort er bij dit hotel, aan de overkant van de Beekbergerweg, een theetuin. Bezoekers konden daar onder de grote bomen genieten van een drankje. De gasten werden vanuit het restaurant bediend. Vroeger, voor de reconstructie van de weg, was dit een flink terrein. Evert Hagen, bij oude Loenenaren nog bekend als Ome Evert, stak vele keren met drankjes de weg over. Het verkeer was toen nog sterk beperkt.

Jan Hagen liet hier een paar theehuisjes bouwen, die later nog door zoon Luc zijn vervangen. Het stukje terrein van de theehuisjes werd steeds kleiner en werd al lang niet meer gebruikt. Weer en wind hadden invloed op de beide gebouwtjes. Ze werden bouwvallig.

De nieuwe eigenaar Fred Janssen, die er naar streeft om alles zoveel mogelijk intact te houden, wilde ook de theehuisjes niet kwijt. Hij gaat in de toekomst nog bekijken welke functies de huisjes krijgen. Ze worden nu in ieder geval vast gerestaureerd. Onlangs is het asbest van de daken verwijderd. Timmerlieden zijn nu druk bezig met nieuwe daken en wanden waardoor de theehuisjes weer een nieuw leven krijgen.

Foto: Martien Kobussen