The Armed Man opnieuw uitgesteld

BRUMMEN – De uitvoeringen van The Armed Man door het Projectkoor Brummen zijn opnieuw uitgesteld. De voorstellingen waren gepland voor zaterdag 15 en zondag 16 januari. Zodra dat mogelijk is, worden nieuwe data vastgesteld, meldt de organisatie vanuit de Culturele Stichting Brummen. Gekochte kaartjes blijven geldig.

The Armed Man, a Mass for Peace is een stuk van Karl Jenkins, dat ten gehore zou worden gebracht tijdens de herdenking van 75 jaar vrijheid in 2020. Een gelegenheidskoor, jeugdkoor en Harmonie Orkest Brummen hebben het stuk ingestudeerd.