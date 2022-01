Teun Honders 50 jaar lid IJsselruiters

BRUMMEN – Teun Honders is 50 jaar lid van RV & PC de IJsselruiters in Brummen. In kleine kring werd hij door het bestuur in het zonnetje gezet. Voorzitter Rutger der Nederlanden (rechts op de foto) sprak de jubilaris toe en blikte daarbij terug op Honders’ sportieve carrière. Ook bestuurlijk heeft Teun Honders zijn sporen verdiend. Een aantal jaar was hij voorzitter. Een functie waarin hij veel heeft betekend voor de vereniging, maar ook met de oudejaarsborrel een nieuwe traditie in het leven heeft geroepen. De voorzitter sprak de wens uit dat Teun Honders nog jaren in goede gezondheid betrokken blijft bij de vereniging. Voor de jubilaris waren er een mooie bos bloemen en een beeld.