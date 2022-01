Stichting Red Heuven en de Posbank verbaasd over principe-akkoord scenario D

RHEDEN – Binnenkort besluiten de gemeenteraden van Rheden en Rozendaal over de toekomst van het Nationaal Park Veluwezoom en de Posbank. Een krappe meerderheid van de gemeenteraad Rheden had zelf een scenario bedacht, anders dan het voorstel van het college. Dit scenario D is nu uitgewerkt in een principe-akkoord. Stichting Red Heuven en de Posbank vreest echter dat het op de wegen rondom de Posbank met scenario D alsnog veel te druk gaat worden

“Tot onze verbazing is er geen effect-rapportage opgenomen en is daar zelfs niet over nagedacht. Zo is het effect op verkeersintensiteit niet berekend. En zijn er weer extra uitzonderingen opgenomen, waardoor het geheel niet te handhaven is”, vindt de stichting.

Bij scenario D blijft de parkeerplaats Paviljoen alle dagen van het jaar bereikbaar. Van 1 april tot 1 november kan je in de weekenden geen ‘rondjes’ meer rijden door het Nationaal Park, dan is er nog maar één doodlopende weg naar de Posbank voor auto’s, de Schietbergseweg, met een keerlus bij Paviljoen de Posbank. Autoverkeer gaat dan heen naar Heuven en/of de Posbank en weer terug via dezelfde Schietbergseweg en Arnhemsestraatweg. Ook zijn er keerlussen en wegafsluitingen bij de Steeg en Beekhuizen.

“In het principe-plan zijn er 650 parkeerplaatsen aan te rijden richting de Posbank, alleen via de Schietbergseweg en de Arnhemsestraatweg. Dit leidt tot een verdubbeling van de verkeersintensiteit op de (dan doodlopende) Schietbergseweg. Bijna de helft daarvan komt op conto van verkeer heen en weer terug naar publiekstrekker uitkijk de Posbank. We hebben de berekeningen voorgelegd aan de gemeente die dit moest beamen. Dat betekent filerijden tussen 12.00 en 4.00”, meldt Stichting Ren Heuven en de Posbank. Volgens de stichting staan er minstens 120 huizen langs de aanrijdroute.

De stichting is verbijsterd over het plan. Ook hekelt zij de 3,5 miljoen euro die wordt uitgetrokken voor Natuurmonumenten. “Voor weer een speelplaats, dus extra bezoekers, en herinrichting van een grote parkeerplaats waaronder extra 150 parkeerplaatsen op het oude manege-terrein. Niet goed voor de verkeersintensiteit naar dit Natura 2000-gebied en niet goed voor de natuur en rust.”

De stichting heeft het college van B&W van Rheden een brief gestuurd waarin staat dat deze verkeersintensiteit niet aanvaardbaar is. Daarin noemt zij vijf maatregelen om dit te verminderen.