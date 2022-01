Statiegeld voor Colombia

DIEREN – De leden van de Werkgroep Kerk in Actie, Dieren, Spankeren e.o. zet zich drie jaar in voor onderwijs aan werkende kinderen in Colombia, met name in de hoofdstad Bogotá. Om hiervoor geld bijeen te krijgen, werden in december en de eerste week van januari statiegeldbonnen ingezameld bij Albert Heijn in Dieren. Klanten die flessen terug brachten naar de supermarkt, konden ervoor kiezen het statiegeld te doneren aan Kerk in Actie. Christine, Hennie en Manja, leden van de werkgroep, hebben de opbrengst onlangs in ontvangst mogen nemen. Er werd 216,60 euro bijeen gespaard.