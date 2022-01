Start bouw fietstunnel en turborotonde Kanonsdijk

ZUTPHEN – Maandag 10 januari start de aannemer met werkzaamheden om de turborotonde aan de Kanonsdijk met daaronder een fietstunnel aan te leggen. Naar verwachting is deze rotonde 10 maanden later klaar. Tijdens deze periode is de Zutphensestraat ter hoogte van de werkzaamheden afgesloten voor al het verkeer. Voor fietsers en wandelaars zijn er omleidingen.

Op de provinciale weg tussen Brummen en Zutphen komt een turborotonde. Deze rotonde is een speciaal vormgegeven 2-strooksrotonde. Het verkeer moet al voor het oprijden van de rotonde de juiste rijstrook kiezen. Hierdoor worden weef- en snijconflicten op de rotonde voorkomen. Daarmee stroomt het verkeer beter door en gaat de verkeersveiligheid omhoog. Onder de rotonde komt een fietstunnel.

Gedurende de werkzaamheden is de Zutphensestraat vanaf pannenkoekenrestaurant De Reuvershoeve afgesloten voor doorgaand verkeer. Fietsers en wandelaars worden omgeleid via de Baankstraat. Bouwverkeer rijdt via de Wapsumsestraat en de vorig jaar nieuw aangelegde aansluiting ‘De Teuge’ de Zutphensestraat in.

Rondweg de Hoven

Tussen november 2021 en december 2022 voert provincie Gelderland werkzaamheden uit om een nieuwe rondweg (N345) ten zuidwesten van De Hoven aan te leggen. De huidige N345 loopt door de dorpskern van De Hoven in de gemeente Zutphen. Met de nieuwe rondweg verbetert de doorstroming van het doorgaande verkeer, de regionale bereikbaarheid en ook de leefbaarheid in De Hoven. Naar verwachting is de rondweg in december 2022 open voor verkeer.

www.gelderland.nl/N345-dehoven