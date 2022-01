Slowtrailrunning over Loenermark

LOENEN – Al jaren is hardlopen een hobby van Marloes van Brink uit Loenen. Zij geniet ervan om door de bossen, heuveltjes en heidevelden te lopen. Graag wil zij dit natuurschoon delen met anderen en organiseert vanaf 2 februari een slowtrailrun in de bossen in en rondom Loenen.

Er bestaat slow Running en ook trailrunning. Marloes heeft er een mix van gemaakt: slowtrailrunning. Dit is bewust hardlopen in een rustig tempo, ongeveer zeven minuten per kilometer. Dit op zoveel mogelijk kleine paadjes, afgewisseld met pittige heuveltjes en mul zand. Los van tijd, prestatie of competitie, maar vooral gericht op genieten, ontdekken en beleven.

Marloes heeft verschillende afwisselende routes bedacht in de bossen rondom Loenen. Ook heeft zij een verrassingstocht. De routes variëren in lengte en duur. Marloes zegt: “Het doel van de tocht is samen bewegen en genieten in de natuur. En als we geluk hebben spotten we zelfs wild!”

Op 2 februari wordt gestart met een tocht van 7 kilometer rondom de waterval. Vertrek om 9.30 uur vanaf de parkeerplaats bij de Loenense waterval. Op 9 februari gaat de tocht door de Reeënberg/Vrijenberg ook vanaf de parkeerplaats Waterval. Op 13 februari door de Loenermark met vertrek bij Bike & Eat. Op 16 februari staat een tocht gepland door het Loenerveld en de Ramenberg vanaf de parkeerplaats bij het Ereveld. Na afloop is gezamenlijk koffie of thee bij Bike & Eat.

De deelnamekosten zijn 5 euro, waarvan 2 euro wordt geschonken aan de Veluwse Wensenambulance.

Foto: Loenermark

www.slowtrailrunning.nl