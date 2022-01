Rozendaal zoekt leden voor stembureau

GEM. ROZENDAAL – Voor de gemeenteraadsverkiezingen op woensfag 16 maart is de gemeente Rozendaal op zoek naar stembureauleden. Het stembureau is die dag geopend van 7.30 tot 21.00 uur en er wordt gewerkt in twee groepen. Na sluiting om 21.00 uur helpen de vrijwilligers met het tellen van de stemmen. Dat duurt ongeveer tot middernacht.

Op maandag 14 en dinsdag 15 maart kan er, in verband met corona, vervroegd worden gestemd om eventuele drukte te spreiden. Voor deze beide dagen gelden dezelfde openingstijden als op woensdag 16 maart, maar op deze dagen wordt er na sluiting niet meer geteld. Dat gebeurt woensdag overdag.

Iedereen van 18 jaar en ouder kan zich aanmelden. Ter voorbereiding volgen vrijwilligers een gratis online training, ook als zij al eerder lid bent geweest zijn van het stembureau. Aanmelden kan via burgerzaken@rozendaal.nl. Vermeld in de mail naam, adres en telefoonnummer. Meer informatie is verkrijgbaar via tel. 026-3843666.