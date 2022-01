Rolf Schinkel lijsttrekker D66

BRUMMEN – De leden van D66 Brummen – Eerbeek hebben de kandidatenlijst voor de Brummense gemeenteraadsverkiezingen 2022 vastgesteld. Lijsttrekker tijdens de verkiezingen is Rolf Schinkel. Hij is blij met het sterke en diverse team dat met hem de verkiezingen ingaat. “Dit is een sterk en veelzijdig team. We kunnen nu van start gaan!” De kandidaten op de lijst komen uit de verschillende dorpen en kernen van de gemeente. Op nummer twee van de kandidatenlijst staat Merijn van As uit Brummen. Hij is de jongste (23) kandidaat op de lijst. De afgelopen twee jaar vertegenwoordigde Merijn als raadslid D66 ook in de raad. Meer informatie over de kandidaten is terug te vinden op www.brummen.d66.nl.