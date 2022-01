Rhedense woningeigenaren grijpen naast subsidie, pot is leeg

RHEDEN – Afgelopen week was er behoorlijk wat commotie ontstaan onder woningeigenaren van de gemeente Rheden. Zijn ontvingen een waardebon om energiebesparende producten te kopen , de RREW waardebon. Maar na een paar dagen was het al niet meer mogelijk om de bon ter waarde van 70 euro, te verzilveren omdat het het budget op was.

Regiobode ontving de afgelopen week meerdere berichten van teleurgestelde inwoners die naast de waardebon grepen zo ook meneer Boersen uit Rheden. Hij kreeg een brief gedateerd op 11 januari over het aanvragen van de waardebon. Vanwege de melding dat het ging om op=op besloot hij snel zijn kans te grijpen. Maar op 15 januari bleken er al geen bonnen meer beschikbaar. Hij was niet de enige die misgreep. De ophef bleef niet beperkt tot de bewoners, maar bereikte ook de politieke partijen zoals GPR/Burgerbelangen. Thomas Eskes stelde namens de partij vragen aan het college.

Er was onder andere nogal wat commotie over het bedrag dat beschikbaar was voor de vouchers. De gemeente heeft vanuit het Rijk in totaal 568.000 euro ontvangen, met als doel het stimuleren van energiebesparende maatregelen waarbij de focus ligt op huurwoningen. Hiervan is 463.000 euro besteed aan de waardebonnen. De rest van het geld is gebruikt voor onder andere voorlichtingsbijeenkomsten, een website en de inhuur van een derde partij, die heeft geholpen met de webshop, afhandeling van de bestellingen en de subsidieaanvragen. Daarnaast is er budget opzij gezet voor een invoeractie voor verduurzaming van koopwoningen die in februari van start gaat.

De gemeente Rheden lijkt nogal overdonderd door de belangstelling vanuit de woningeigenaren en de teleurstelling bij degenen die achter het net visten. In een verklaring liet zij weten dat de actie in eerste instantie opengesteld was voor huurders sinds november 2021. “Zij hebben in een gestaag tempo gebruik gemaakt van de aangeboden subsidie. Iets minder dan 50 procent van het totaal aantal woningen in onze gemeente betreft huurwoningen. Met elkaar hebben zij circa 55 procent van het totale budget verzilverd en de gemeente is blij met dit resultaat.”

De gemeente Rheden heeft ervoor gekozen om na de huurders ook de eigenaren van een koopwoning de kans te geven om in aanmerking te komen voor de subsidie van 70 euro zolang het budget dat toelaat. “Niet iedere gemeente doet dat. Er zijn ook gemeentes die de actie uitsluitend op huurders hebben gericht. Voor eigenaren bestaan namelijk ook regelingen en subsidies voor verduurzaming die voor huurders niet toegankelijk zijn.” Op het moment dat de woningeigenaren bericht kregen was er nog 45 procent, van het totale budget van 463.000 euro, over. Het animo onder de woningeigenaren bleek zo groot dat de pot binnen vier dagen na het aanschrijven leeg was.

Op dit moment is de gemeente Rheden bezig met een nieuwe gezamenlijke inkoopactie. Via social media en de website van de gemeente Rheden worden inwoners op de hoogte gehouden.