Rhedense raad aan de slag met Masterplan nieuwe woonwijk Velp

VELP – De gemeenteraad van Rheden spreekt in februari over de plannen voor de nieuwe woonwijk in Velp. Het Masterplan IJssel District is door het college aangeboden aan de raadsleden.

Met dit Masterplan wil de gemeente Rheden een nieuwe stedelijke woonbuurt ontwikkelen ‘die een visitekaartje voor Velp zal zijn’. Op basis van dit Masterplan zijn binnen 10 jaar circa 780 woningen te realiseren in het gebied rondom het huidige ziekenhuisterrein van Rijnstate. In een later stadium is dit uit te breiden. Het plan biedt in totaal ruimte voor circa 1100 woningen.

Het moet een wijk worden met veel verschillende soorten koop- en huurwoningen in diverse prijsklassen, waarvan een deel in de sociale huursector. Gemeente Rheden verwacht met de komst van deze wijk dat winkels, scholen en andere maatschappelijk voorzieningen behouden blijven. Bovendien biedt dit project een kwaliteitsimpuls voor Velp-Zuid. De wijk moet een aantrekkelijke entree voor Velp worden en kenmerkt zich door de grote groene ruimte. Een centraal autovrij gebied vormt het hart van de wijk en daarin komen aantrekkelijke wandelroutes naar bijvoorbeeld het winkelcentrum. De bomen en waterpartijen geven verkoeling in de warme zomers en de groene ruimte kan bij hevige regen het water goed opvangen.

Vanaf begin oktober 2021 lag het concept masterplan gedurende 6 weken ter inzage en ook was er een inloopbijeenkomst voor omwonenden en andere geïnteresseerden. De ontvangen reacties zijn verwerkt in een reactienota, waarin per onderwerp een advies is gegeven en de voorgestelde wijzigingen op het masterplan. Het plan is op hoofdlijnen ongewijzigd, maar de tekst is op een aantal punten verduidelijkt.

Onderwerpen die voor omwonenden belangrijk zijn, hebben te maken met groen, duurzaamheid, wonen, hoogbouw en het aantal woningen. Zij vinden het belangrijk dat zij ook bij de verdere ontwikkelingen betrokken worden en dat overlast zo veel als mogelijk beperkt wordt.

Nadat het Masterplan IJssel District door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt verder gewerkt aan de concretere uitwerking van de verschillende deelgebieden.