Rhedens Fanfare Corps veilig de weg op

RHEDEN – Al decennialang is het Rhedens Fanfare Corps één van de verenigingen die oud papier ophaalt in het dorp Rheden. Om de veiligheid en de zichtbaarheid van de ophalers te vergroten, zijn er onlangs nieuwe veiligheidshesjes aangeschaft. Om het geheel compleet te maken, zijn er mooie bijpassende caps bij gekomen. Vooruitlopend op de toekomstige aanpassing bij ‘PreZero’ is alvast gekozen voor de gele uitvoering van het geheel.

Op de foto krijgen Gerrit Peters en André Hiddink het hesje namens het bestuur overhandigd door voorzitter Anne Bruger. Op dinsdag 1 februari zijn de papierophalers voor de eerste maal zien in hun nieuwe outfit.