Retrospectief: Ons Dorpshuis in Laag-Soeren

In maart 1963 werd het initiatief genomen om in het dorp Laag-Soeren een dorpshuis te realiseren. De financiering werd een gezamenlijke inspanning van de plaatselijke bevolking van nog geen 200 gezinnen en de gemeente Rheden. Per Soerens gezin werd gemiddeld 150 gulden bijgedragen en in totaal zamelden de inwoners 37.000 gulden in. Mede daardoor kon op zaterdag 16 december 1967 het dorpshuis aan de Harderwijkerweg worden geopend door burgemeester Drost. De naam was, zeker vanwege die grote eigen bijdrage, simpel, maar goed gekozen: Ons Dorpshuis.

Het gebouw had onder meer een sportzaal, een kantine en kleedkamers en diende als clubhuis voor de plaatselijke voetbalclub SCS. “Het dorpshuis staat er nu en is het resultaat geworden van een eigen geluid, een eigen plan, door eigen mensen uitgevoerd. Overheid en burgerij van Soeren hebben elkaar op uitstekende wijze weten te vinden. Daardoor kon het uiteindelijke resultaat optimaal zijn”, aldus de Rhedense burgemeester in zijn openingsspeech. Het waren woorden die goedkeurend werden beaamd door J. Brand, voorzitter van de Vereniging Ons Dorpshuis.

Later veranderde de vereniging in een stichting en die was het die een halve eeuw later ook betrokken was bij de realisatie van het nieuwe dorpshuis, hoewel dat inmiddels een zogenaamd ‘Kulturhus’ was geworden. Het oude Ons Dorpshuis was in een bijna een halve eeuw een verouderde voorziening geworden. Lekkages en andere ongemakken waren inmiddels aan de orde van de dag.

Veluwonen realiseerde het nieuwe Kulturhus dat de naam ’t Sprengenhus kreeg. Een groot en nieuw gebouw, waarin onder meer ook de basisschool werd ondergebracht. Die was tot dat moment gevestigd in een gebouw uit 1885 en ook toe aan nieuwbouw. Een zelfstandig schoolgebouw was toen echter al niet meer realistisch en in 2018, een jaar na de intrek in het Kulturhus, hield de school met nog maar elf leerlingen zelfs op te bestaan. Omdat ook voetbalclub SCS feitelijk nog een sluimerend bestaan leidt, beschikt Soeren daarmee op een zeer fraai maar ook ruim bemeten gemeenschapshuis. Het biedt tegenwoordig echter onderdak aan een keur van andere gebruikers. Dus wat dat betreft is het idee uit 1963 van een huis voor het hele dorp anno 2022 nog steeds actueel.