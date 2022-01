Retrospectief: Herstel bruggen Apeldoornsch Kanaal

Bijna alle bruggen over het Apeldoornsch Kanaal gingen aan het eind van de oorlog door de Duitsers de lucht in. Het was een dringende taak van de overheid om zo snel mogelijk de bruggen te herstellen. Chris van Oorspronk van de Loenense Machinefabriek werd hiermee belast. Van Dieren tot Apeldoorn moest hij de bruggen repareren.

Omdat de meeste delen door het opblazen van de bruggen in het water waren beland moesten deze stukken er weer worden uit getakeld. Een groots karwei. Om dit mogelijk te maken liet Rijkswaterstaat in 1945 eerst het kanaal leeglopen. De sluizen in Dieren werden geopend. Door het grote verschil in waterstand duurde het maar korte tijd dat het vaarwater leeg was. Chris van Oorspronk en zijn mannen konden aan het werk om de stukken van de hefbruggen uit de modder te halen. Lange tijd is het team van Van Oorspronk hier mee bezig geweest om alle bruggen weer rijklaar te maken. Sommigen waren grondig vernield en anderen wat minder.

Van Oorspronk beschikte over mannen die specialist waren in de bruggenbouw. Zijn medewerkers hadden er veel ervaring mee opgedaan. Vooral Derk van Dijk had er veel kijk op om met beperkt hijsmateriaal de stukken uit het kanaal te krijgen en deze weer op de juiste plaats te zetten.

Zoals bekend werd aan het begin van de oorlog alle bruggen over het kanaal vernield door het Nederlandse leger om de opmars van het Duitse leger te vertragen. Daarna, nog kort voor de bevrijding, nog een keer door de Duitse troepen. Oude draaibruggen of hetgeen er van over was moesten vervangen worden door een ophaalbrug of andere voorziening. Voor veel bewoners van deze streek was het gemis van de bruggen erg lastig. Maar vooral ook voor de boeren in Loenen en andere dorpen die hun vee lieten grazen in weilanden over het kanaal. Twee keer per dag moest er gemolken worden. Enkele bruggen zijn later, na de stopzetting van de scheepvaart, vervangen door dammen.

Bij een van de opgeblazen bruggen was Chris van Oorspronk op de foto in 1946 aan het werk. Boven zien we Hendrik Buitenhuis en Teun Sanders. Geheel links een brugwachter en daarnaast Jan Diks, opzichter van Rijkswaterstaat Weerdmeester, Bernard Kleverwal. Gerrit Hoevers, Geert Eeninkwinkel en Chris van Oorspronk sr. Zittend voor: Derk van Dijk