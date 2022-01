Retrospectief: Eerbeeks Belang, Eerbeek

Rond de vorige eeuwwisseling had Eerbeek zo’n 800 inwoners. Er was gebrek aan vergaderruimte. Verenigingen als Veefonds en Geitenfonds vergaderden in het toenmalige koffiehuis van Willem Brouwer. De nood aan ruimte steeg toen het dorp de eerste honing- en bijenmarkt kreeg in 1902 en ook een Coöp. Boerenleenbank in 1907.

De toenmalige bewoner van Huis te Eerbeek, prof. dr. Max Weber, wist bij enkele notabelen een klein kapitaaltje los te krijgen. Zodoende kon het gebouw, dat Eerbeeks Belang werd genoemd, worden gebouwd. Meestal werd er gesproken over ‘t Gebouw. Hier kon de honingmarkt worden gehouden, evenals vergaderingen en zang- en muziekrepetities. Het gebouw is in de loop der jaren voor vele evenementen en andere doeleinden gebruikt, zoals in 1909, toen de openbare school moest worden verbouwd.

Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog in 1914 werd er een aantal Belgische vluchtelingen in gehuisvest. Tijdens de nieuwbouw van de Hervormde kerk in 1930 werd er ook gekerkt. Tevens werd er gekerkt door door de Nederlandse Protestantenbond. Diverse jaarfeesten werden er georganiseerd.

Doordat Eerbeek met het in gebruik nemen van de nieuwe grote feestzaal van Hotel Nijk in 1930 betere lokaliteiten kreeg voor vergaderingen en feestelijke bijeenkomsten, verflauwde de belangstelling voor Eerbeeks Belang. De muziekvereniging Eendracht bleef er repeteren tot september 1944. De club ging in 1962 over naar het Dorpshuis, dat in dat jaar gereed kwam.

In 1966 kreeg Eerbeeks Belang zijn laatste facelift. De Korfbalvereniging Eerbeek kreeg hier haar eerste onderkomen. Hierbij kwam ook een speelveld dankzij de welwillende medewerking van W.H. van Zadelhof. Weken werd er hard gewerkt om het gebouw weer leefbaar te maken. Het gebouw werd echter te oud en in de winter moeilijk te verwarmen. Exploitatie op langere termijn was niet meer verantwoord. In de eerste week van 1980 werd Eerbeeks Belang afgebroken, waarmee weer een stukje van de dorpsgeschiedenis verdween.

Na de afbraak van Eerbeeks Belang werd door de familie Van Zadelhof op dezelfde plek een bungalow gebouwd. De Eerbeekse verenigingen, zoals de muziekvereniging Eendracht en de Imkersvereniging Eensgezindheid, konden nadien gebruik maken van een nieuw gebouw De Schuure (zie foto), dat Van Zadelhof liet bouwen naast De Korenmolen. De verenigingen zijn hier erg blij mee.