Repair Café Dieren zoekt reparateurs

DIEREN – Het Repair Café in Dieren is op zoek naar nieuwe reparateurs met verschillende expertises. Deze vrijwilligers helpen bezoekers van het Café met allerhande zaken die gerepareerd moeten worden, variërend van een kledingstuk dat versteld moet worden tot een computer die hapert en van een fiets die een nieuwe binnenband nodig heeft tot een keukenmachine die blokkeert. Gereedschap is voorhanden en de meeste bezoekers kunnen tevreden en met een gerepareerd voorwerp weer vertrekken. Daarnaast hebben niet alleen de bezoekers, maar ook de vrijwilligers veel plezier in de Repair Café’s. “We repareren de spullen en maken een praatje. Met de bezoekers, maar ook onderling is het altijd leuk”, zegt een van hen.

Het Repair Café van Dieren is elke tweede zaterdagmiddag en vierde donderdagavond van de maand in de Oase. Vrijwilligers die willen helpen, ook als dat minder dan twee keer per maand is, kunnen zich aanmelden via info@repaircafedieren.nl.

Repair Café Dieren is nog even gesloten vanwege de coronamaatregelen.