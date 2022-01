Recreatiezoneringsplan heeft gevolgen voor Loenense bossen

LOENEN – Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Loenense Bossen heeft zich gebogen over de Recreatiezoneringsplannen Veluwe en in het bijzonder wat dit voor de Loenense bossen gaat betekenen. Er staan een aantal wijzigingen op stapel in de gebieden van GLK en Natuurmonumenten.

Om een betere balans te vinden tussen recreatie en natuur in de kwetsbare delen van de Veluwe, heeft de provincie Gelderland een recreatiezoneringsplan opgesteld. Hierin wordt aangegeven op welke plekken recreanten welkom zijn en in welke delen de natuur prioriteit krijgt. Deze verdeling wordt aangegeven op een zoneringskaart. Om een nieuwe situatie te creëren moeten maatregelen worden genomen. Dit doet de provincie in samenwerking met gemeentes, terreineigenaren en belanghebbenden.

Rustgebieden

Uit de informatie die het Loenense bestuur van het Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) ontving, blijkt dat op de Loenermark delen van verschillende routes worden verlegd, bijvoorbeeld om kwetsbare overgangen tussen bos en heide te ontzien. Een tweetal bekende rustgebieden is niet langer toegankelijk. Bekende plekken, zoals de schaapskooi en de mogelijk komende uitkijktoren en de trimbaan, hebben of krijgen een hogere recreatiewaardering. Daarnaast worden enkele paden teruggegeven aan de natuur en zullen op bestaande wandelroutes enkele wijzigingen plaatsvinden. Hierdoor zal er meer rust en minder verstoring ontstaan. Uiteraard blijft er ruim voldoende mogelijkheid om op de Loenermark te blijven wandelen en van de natuur te genieten.

MTB-route

Natuurmonumenten laat aan Stichting Vrienden van de Loenense weten in al haar gebieden te hebben gekeken naar wat de wenselijke zones zijn en welke maatregelen daarbinnen genomen en genomen kunnen worden. “Voor de Loenense bossen (Ramenberg, Reeënberg en Hoeve Dellen) geldt dat wij richting provincie de zones hebben aangegeven en daarbij onderstaande maatregelen hebben opgevoerd.” Het gaat om het verkleinen van de maaswijdte van de paden, onder andere nabij de heidevelden, en het wijzigen van de MTB-route op de grens van het terrein van GLK. Hierover is Natuurmonumenten in gesprek met de MTB-club. Daarnaast wil de vereniging het uitzichtpunt op de Reeënberg updaten en voorzien van een kijkscherm. “Zodra wij er aan toe zijn om de maatregelen in de Loenense bossen met een bredere groep betrokkenen, zoals de Vrienden van de Loenense Bossen, te bespreken, zullen we hiervoor een bijeenkomst organiseren om onze plannen toe te lichten.”

Deze maand zal het recreatiezoneringsplan door Gedeputeerde Staten van Gelderland behandeld worden en ter inzage worden gelegd. Op alle onderdelen kunnen nog tot en met de maand februari 2022 reacties en zienswijzen worden ingediend, die door GS worden meegewogen in de definitieve besluitvorming, die in april gaat plaatsvinden.

Voor meer informatie over recreatiezonering op de Veluwe: sprekend.gelderland.nl/recreatiezonering. De zoneringskaart met kleurcodes van de gehele Veluwe is hier ook zichtbaar. Door in te zoomen op de kaart is te zien wat de zoneringsplannen rondom Loenen zijn.