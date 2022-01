Raadsfora in gemeente Brummen

GEM. BRUMMEN – De gemeenteraad van Brummen vergadert op donderdag 13 januari in drie verschillende fora. De bijeenkomsten zijn te volgen via het televisiekanaal van publieke omroep VoorstVeluwezoom. De agenda en bijbehorende stukken zijn te vinden op www.brummen.nl.

Om 19.00 uur start het forum Bestuur. Hierin wordt onder andere gesproken over het bestuurskrachtonderzoek en het bijbehorende ontwikkelplan, evenals het beschikbaar houden van investeringen die ouder zijn dan drie jaar.

Aansluitend, om 20.30 uur, gaat het forum Fysieke Leefomgeving van start. Hierin worden drie bestemmingsplannen besproken, waarover tijdens de besluitvormende vergadering later deze maand wordt besloten. Het gaat om de plannen voor de Elzenbosweg 10 en Weg door de Plas 14a, voor het landgoed de Wildbaan in Leuvenheim en voor de Hoevesteeg 27a in Tonden.

Gelijktijdig, ook om 20.30 uur, start het forum Sociaal Domein, waarin vier onderwerpen worden besproken. Bij de tarievennota voor sportaccommodaties en de Visie Kwaliteitstoerisme wordt een korte presentatie verzorgd. Daarnaast wordt gesproken over het voorstel om tijdelijke medewerkers in te huren om de wachtlijst voor Wmo-aanvragen terug te dringen en het beleidsplan over schuldhulpverlening voor de periode 2022 tot en met 2025.

Tijdens het forum worden geen besluiten genomen, dat gebeurt tijdens de besluitvormende vergaderingen. Inwoners kunnen tijdens een forum inspreken, zowel over een onderwerp op de agenda als over een ander onderwerp. Wie gebruik wil maken van dit inspreekrecht, kan contact opnemen met de griffie via tel. 0575-568233 of griffie@brummen.nl.